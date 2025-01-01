Концерт MIMIKO: Искренность и меланхолия

MIMIKO — это не просто артист, а голос тёмной романтики и новой искренности. Его настоящее имя — Дима Конов, он родом из Кургана и с детства живёт музыкой. Для него музыка — это не профессия, а способ существования.

Начало творческого пути

Первый значимый успех пришёл к Мимику в составе группы «Невидимка». Их трек стал саундтреком к популярному сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», что принесло им первых слушателей и заметность на музыкальной сцене.

Сольное творчество

Сейчас MIMIKO выступает сольно, создавая уникальную музыку на стыке постсоветской меланхолии, уличной поэзии и инди. Его концерты — это живые, эмоциональные перформансы, где каждая песня превращается в откровенный разговор.

Зритель и артист

На сцене MIMIKO не прячется за образами; он делится своими переживаниями с аудиторией. В этих откровенных моментах музыка становится способом говорить о том, что действительно важно, без прикрас и искажений.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта, где каждая нота полна искренности и глубины.