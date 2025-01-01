Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Mimiko
Киноафиша Mimiko

Mimiko

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт MIMIKO: Искренность и меланхолия

MIMIKO — это не просто артист, а голос тёмной романтики и новой искренности. Его настоящее имя — Дима Конов, он родом из Кургана и с детства живёт музыкой. Для него музыка — это не профессия, а способ существования.

Начало творческого пути

Первый значимый успех пришёл к Мимику в составе группы «Невидимка». Их трек стал саундтреком к популярному сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», что принесло им первых слушателей и заметность на музыкальной сцене.

Сольное творчество

Сейчас MIMIKO выступает сольно, создавая уникальную музыку на стыке постсоветской меланхолии, уличной поэзии и инди. Его концерты — это живые, эмоциональные перформансы, где каждая песня превращается в откровенный разговор.

Зритель и артист

На сцене MIMIKO не прячется за образами; он делится своими переживаниями с аудиторией. В этих откровенных моментах музыка становится способом говорить о том, что действительно важно, без прикрас и искажений.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта, где каждая нота полна искренности и глубины.

Купить билет на концерт Mimiko

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Ритмы Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
4 января в 18:50 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки
12+
Классическая музыка
Загадай желание! Предновогодний концерт классической музыки
21 декабря в 15:00 Дом Шредера
от 800 ₽
Орган с симфоническим оркестром. Бах и сыновья
6+
Классическая музыка
Орган с симфоническим оркестром. Бах и сыновья
24 января в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше