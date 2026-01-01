Оповещения от Киноафиши
Милые, любимые, родные
Милые, любимые, родные

12+
Возраст 12+

О концерте

Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» 

Эстрадный фольклор вновь приглашает зрителей на концерт, посвященный Международному женскому дню. Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» порадует всех гостей своей программой, наполненной яркими и трепетными мелодиями.

Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы»

Этот ансамбль известен своим уникальным подходом к традиционному фольклору. «Белые Росы» бережно сохраняют народные корни, при этом добавляя современное звучание. Концерт обещает быть не только интересным, но и эмоционально насыщенным.

Отмечаем женственность и красоту

Программа концерта включает в себя не только песни, но и танцы, которые подчеркнут красоту и грацию женщин. Самобытные костюмы и живое исполнение создадут атмосферу праздника и тепла.

Приходите и отпразднуйте этот замечательный день вместе с «Белыми Росами» — подарите себе и своим близким незабываемые эмоции!

В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

