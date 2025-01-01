Сатирический спектакль по Чехову в Молодежном театре на Фонтанке

Спектакль «Милые бранятся – только тешатся» стал ярким открытием юбилейного, 80-го творческого сезона театра. Постановка основана на одноактных шутках А. П. Чехова: «Предложение» и «Медведь», с поддержкой гранта Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности.

Постановка и жанр

Несмотря на то, что спектакль можно отнести к комедии водевильного направления, его жанр определён как сатирические эскизы о любви. Чеховская ирония и сатира отлично раскрывают тему отношений между полами. Легкость и музыкальность водевиля ярко представлены оригинальной музыкой и хореографией, что делает спектакль непринужденным и веселым.

Режиссёрские находки и актерская игра

Необычные и занимательные режиссёрские ходы, а также мастерство актёров превратили постановку в добротное и классически крепкое произведение. Спектакль оказался динамичным и легким для восприятия, что позволяет наслаждаться им зрителям всех возрастов, начиная с подросткового.

Реакция зрителей

Воркутинская публика высоко оценила спектакль. Все премьерные показы прошли при аншлагах, артисты неоднократно получали «внеплановые» аплодисменты, а финал завершался стоячими овациями. За первые три месяца после премьеры театр показал постановку 11 раз, что сделало её самой кассовой среди всех спектаклей ВДТ за последние пять лет.