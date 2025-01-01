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Милосердие души
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Милосердие души

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Милосердие души: Концерт в Екатерининском собрании

Приглашаем вас на уникальный концерт «Милосердие души», который состоится в Концертном зале Екатерининского собрания. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей искусства.

Дата и место проведения

Концерт пройдет в уютном Концертном зале в здании Екатерининского собрания, известного своим великолепным архитектурным стилем и акустикой. Дата и время: уточняются.

Что ожидать

На концерте вы сможете насладиться произведениями классической музыки, которые затрагивают самые глубокие струны человеческой души. В программе - как известные, так и редкие композиции, исполненные талантливыми музыкантами.

Интересные факты

Екатерининское собрание - это не только концертный зал, но и важный культурный центр, который собирает под своей крышей множество мероприятий, включая выставки и лекции. Концерт «Милосердие души» станет прекрасной возможностью погрузиться в атмосферу искусства и вдохновения.

Как приобрести билеты

Билеты на концерт можно приобрести как в кассе Екатерининского собрания, так и онлайн. Рекомендуем заранее позаботиться о своих местах, так как мероприятия такого уровня пользуются высоким спросом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за новостями и анонсами на официальных страницах театра и Екатерининского собрания.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽

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