Миллионерша
Киноафиша Миллионерша

Спектакль Миллионерша

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Остроумный спектакль по пьесе Бернарда Шоу 

Приглашаем вас на остроумный спектакль по пьесе Бернарда Шоу, который предлагает зрителям погрузиться в мир богатства, любви и человеческих отношений. Постановка, созданная талантливым режиссером Павлом Подервянским, обещает подарить незабываемые впечатления.

Сюжет и персонажи

В центре истории — миллионерша, обладающая уникальным даром превращать любые предметы в золото. Но какова цена этого таланта? Как быть женщиной, которая может превзойти любого мужчину в создании капитала? На первый взгляд, её жизнь кажется идеальной, но на самом деле она ищет настоящую любовь.

«Лучшей женщине Англии» предстоит испытание: она должна выйти замуж за мужчину, способного превратить чек на 150 фунтов в 50 тысяч наличными за полгода. Кто же станет достойным кандидатом для этой сильной и независимой женщины? Спектакль задает множество вопросов о любви, деньгах и истинных ценностях.

Музыка и атмосфера

Спектакль не только погружает в мир интригующих персонажей, но и радует зрителей живой джазовой музыкой, создающей неповторимую атмосферу. Остроумие диалогов, яркие костюмы и великолепная игра актеров делают эту постановку настоящим театральным событием.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть, как смешиваются любовь и деньги в этом захватывающем спектакле. Приходите и узнайте, кто же пройдет испытание настоящей любви в мире богатства и амбиций!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Марина Серегина
Александр Сорвин
Валентин Пампура
Виктор Чупров
Ольга Цветкова

Октябрь
18 октября суббота
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

Фотографии

Миллионерша

