Миллион по контракту
Киноафиша Миллион по контракту

Спектакль Миллион по контракту

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Миллион по контракту» — романтический триллер 

Спектакль «Миллион по контракту» — это захватывающая история о встрече двух совершенно разных людей, которые, казалось бы, никогда не могли бы пересечься. Филиппа Джеймс — эффектная и утонченная красавица, способная одним взмахом длинных ресниц завоевывать сердца. Данкен Мак Фи — побитый жизнью человек, лишенный крыши над головой, но все еще сохранивший чувство собственного достоинства.

Что связывает героев?

На первый взгляд, у них нет ничего общего. Однако, как показывает сюжет, общее у них все же есть — это жажда денег. Именно она становится той тонкой ниточкой, что связывает двух героев, стремящихся к одной цели. Но разве возможно, что все их планы пойдут по задуманному сценарию? Внезапное вмешательство любви вносит свои коррективы в их расчеты.

Искрометный дуэт

На сцене зрителей ждет искрометный дуэт, созданный исполнителями Валентиной Емельяновой и Рифатом Сафиулиным. Их игра способна пробудить самые волнительные эмоции, заставляя сопереживать героям и с замиранием сердца ждать развязки. Чувства, интриги и неожиданные повороты сюжета делают этот спектакль настоящим открытием для театральной публики.

 

Режиссер
Павел Архипов
В ролях
Рифат Сафиулин
Валентина Емельянова

Фотографии

