Фестиваль миллениалов: Милленхолия

Приготовьтесь окунуться в атмосферу фестиваля «Милленхолия» — уникального события, которое пройдет в Товариществе Рябовской Мануфактуры в Москве. Этот городской праздник для миллениалов сочетает в себе ностальгию, иронию и переосмысление эпохи 2000–2010-х с современным контекстом.

Что вас ждет?

«Милленхолия» — это не просто ретро-фест, а настоящий манифест поколения. Каждая зона фестиваля станет культурным артефактом, в котором пробуждается дух обсуждений и интерактивных игр с молодым поколением — зумерами. Здесь каждый сможет найти единомышленников и окунуться в воспоминания о детстве.

Уникальная атмосфера

Фестиваль предложит фудкорт с блюдами, которые напомнят о детстве, маркет с вещами из маминого шкафа, нетривиальные активности и ностальгические локации. Интеллектуальные артисты создадут творческую атмосферу для общения и обмена мнениями.

Возвращение к корням

Все мы были детьми, и миллениалы перенесли с собой в взрослую жизнь элементы своего детства: пейджеры, олбанский, ИК-порт и «аську». Фестиваль поможет напомнить о том, как прекрасно было чувствовать себя частью той эпохи и осознать, что взрослеть — это тоже здорово.

Не упустите шанс добавить в свою жизнь недостающую нотку миллениальской меланхолии и зарядиться позитивным настроением от невероятного интеллигентного звучания фестиваля «Милленхолия». Ждем вас на этом оригинальном событии!