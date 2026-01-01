Оповещения от Киноафиши
Фестиваль миллениалов: Милленхолия

Приготовьтесь окунуться в атмосферу фестиваля «Милленхолия» — уникального события, которое пройдет в Товариществе Рябовской Мануфактуры в Москве. Этот городской праздник для миллениалов сочетает в себе ностальгию, иронию и переосмысление эпохи 2000–2010-х с современным контекстом.

Что вас ждет?

«Милленхолия» — это не просто ретро-фест, а настоящий манифест поколения. Каждая зона фестиваля станет культурным артефактом, в котором пробуждается дух обсуждений и интерактивных игр с молодым поколением — зумерами. Здесь каждый сможет найти единомышленников и окунуться в воспоминания о детстве.

Уникальная атмосфера

Фестиваль предложит фудкорт с блюдами, которые напомнят о детстве, маркет с вещами из маминого шкафа, нетривиальные активности и ностальгические локации. Интеллектуальные артисты создадут творческую атмосферу для общения и обмена мнениями.

Возвращение к корням

Все мы были детьми, и миллениалы перенесли с собой в взрослую жизнь элементы своего детства: пейджеры, олбанский, ИК-порт и «аську». Фестиваль поможет напомнить о том, как прекрасно было чувствовать себя частью той эпохи и осознать, что взрослеть — это тоже здорово.

Не упустите шанс добавить в свою жизнь недостающую нотку миллениальской меланхолии и зарядиться позитивным настроением от невероятного интеллигентного звучания фестиваля «Милленхолия». Ждем вас на этом оригинальном событии!

Май
23 мая суббота
13:00
Товарищество Рябовской мануфактуры Москва, Холодильный пер., 3, корп. 1, стр. 2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
3 марта в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
27 февраля в 21:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
13 марта в 19:00 Wino Bar
от 790 ₽
