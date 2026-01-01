Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Милленбург гала-концерт
Киноафиша Милленбург гала-концерт

Милленбург гала-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Гала-концерт от Millenburg в Уфе

В клубном ресторане «Maximilians» пройдет Гала-концерт от Millenburg. В программе — выступления народных артистов и известных блогеров, которые подарят зрителям множество эмоций.

В честь смены названия 26 марта в Уфе состоится большой Гала-концерт 2026 от Millenburg. Это событие объединит всех — от народных кумиров до популярных блогеров. Яркие и эксклюзивные номера создадут уникальную атмосферу, динамику шоу и неповторимость концерта.

Зрителей ждет разнообразная программа, полная удивительных моментов — от смеха до восторга. Этот вечер станет не просто выступлением, а настоящим зарядом драйва и отличного настроения. Встреча друзей, музыки и радости гарантирована!

Купить билет на концерт Милленбург гала-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
20:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Алексей Глызин
18+
Эстрада
Алексей Глызин
16 апреля в 20:00 Максимилианс
от 1800 ₽
Сагидулла Байегет
18+
Авторская песня
Сагидулла Байегет
12 апреля в 19:00 Башкортостан
Билеты
Интонация. OST «Молодежка». За мечтой...
6+
Поп
Интонация. OST «Молодежка». За мечтой...
8 марта в 19:00 Dom Печати
от 2600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше