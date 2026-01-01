Милленбург гала-концерт

Гала-концерт от Millenburg в Уфе

В клубном ресторане «Maximilians» пройдет Гала-концерт от Millenburg. В программе — выступления народных артистов и известных блогеров, которые подарят зрителям множество эмоций.

В честь смены названия 26 марта в Уфе состоится большой Гала-концерт 2026 от Millenburg. Это событие объединит всех — от народных кумиров до популярных блогеров. Яркие и эксклюзивные номера создадут уникальную атмосферу, динамику шоу и неповторимость концерта.

Зрителей ждет разнообразная программа, полная удивительных моментов — от смеха до восторга. Этот вечер станет не просто выступлением, а настоящим зарядом драйва и отличного настроения. Встреча друзей, музыки и радости гарантирована!