Miles Ahead
Miles Ahead

О концерте

Концерт «Miles Ahead»: Джазовая Симфония

В основу программы концерта под названием «Miles Ahead» вошли легендарные темы Майлза Дэвиса и его ансамбля. Музыка сформирована в хронологическом порядке, охватывающем период с начала 50-х до 70-х годов прошлого столетия. Майлз Дэвис (Miles Dewey Davis III, 1926-1991) — выдающийся американский трубач и композитор, оказавший колоссальное влияние на развитие музыки 20 века и обладатель восьми премий Грэмми.

Дэвис был одним из создателей ключевых стилей послевоенного джаза, таких как Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Modal Jazz и Jazz Fusion. Многие музыканты, работавшие с ним, стали звездами джазовой импровизации и значительно обогатили музыкальную историю как Америки, так и Европы.

Квинтет «Ураганный Джаз»

На сцене выступит квинтет Павла Тимофеева «Ураганный Джаз» (Hurricane Jazz), состоящий из виртуозных музыкантов московской джазовой элиты. Каждый солист ансамбля известен любителям джаза и является лауреатом или победителем престижных конкурсов. Ансамбль успешно выступает на знаковых российских и международных музыкальных фестивалях, предлагая зрителям удивительное сочетание драйва и стиля, способного перенести в золотую эру джаза.

Лидер бэнда: Павел Тимофеев

Лидер группы, барабанщик Павел Тимофеев, — выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных и лауреат нескольких всероссийских и международных джазовых конкурсов. Павел часто участвует в джазовых фестивалях как в России, так и за рубежом. В 2009 году он проходил стажировку в институте Дэйва Брубека в Калифорнии, играя с такими звёздами, как Dave Brubeck, Michael Brecker и Randy Brecker.

С 2010 года Павел играет в группе «Несчастный Случай», а с 2014 — является лидером своего собственного джазового квинтета и секстета «Ураганный Джаз». С 2015 года он также является эндорсером известной турецкой тарелочной фирмы Istanbul Agop Cymbals.

Июнь
4 июня четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2

