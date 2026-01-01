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Миленькие мои, или Кто писает в лифте?
Киноафиша Миленькие мои, или Кто писает в лифте?

Спектакль Миленькие мои, или Кто писает в лифте?

16+
Возраст 16+

О спектакле

Абсолютно хулиганская трагикомедия абсурда

«Кто виноват? Что делать? И кто писает в лифте?» – эти непростые вопросы поднимаются в новогодней комедии, которая состоится в «Прогрессе». Жильцы одного из подъездов типичной многоэтажки соберутся на предновогоднем собрании, чтобы выяснить, кто стал таинственным нарушителем порядка.

Спектакль представляет собой хулиганскую трагикомедию абсурда, созданную талантливыми авторами из театра «Глитч». Режиссер Михаил Бычков совместно с воронежскими артистами подготовил эскиз по пьесе местного драматурга Раисы Ждан, написанной в январе 2025 года.

Это будет первое знакомство зрителей с пьесой, которая обещает подарить яркие эмоции и хорошее настроение. Не упустите возможность стать частью этого необычного новогоднего спектакля.

Ждем вас в «Прогрессе» на уникальном шоу, которое подарит вам множество поводов для смеха и размышлений!

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