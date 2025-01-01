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Милана Филимонова
Киноафиша Милана Филимонова

Милана Филимонова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Миланы Филимоновой: погружение в мир эмоций

Милана Филимонова — это не просто имя, а настоящий феномен в мире музыки и социальных сетей. С 33 миллионами подписчиков и миллиардными просмотрами её видео, она завоевала сердца поклонников по всему миру.

Незабываемый концерт

Предстоящий концерт Миланы обещает стать одним из самых ярких событий этого года. Каждый её трек — это калейдоскоп эмоций, который затрагивает самые глубокие чувства. Погружение в мир музыки Миланы — это возможность пережить моменты радости, печали и вдохновения.

Что ожидать от мероприятия

На концерте зрители смогут услышать как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Милана известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы попа, R&B и электронной музыки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального шоу.

Интересные факты о Милане

  • Милана начала свою карьеру в социальных сетях, где быстро завоевала популярность благодаря оригинальным видео и ярким образам.
  • Её треки часто становятся вирусными, что дополнительно укрепляет её статус как одной из самых влиятельных артисток современности.
  • Милана активно взаимодействует с поклонниками, что делает её концерты поистине уникальными и неповторимыми.

Не пропустите возможность увидеть Милану Филимонову вживую! Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 16 декабря
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1700 ₽
Самара, 18 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1700 ₽

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