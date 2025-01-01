Меню
Милаха
Киноафиша Милаха

Спектакль Милаха

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Милаха»: за кулисами шоу-бизнеса

Мир шоу-бизнеса манит софитами талантливого музыканта по прозвищу «Милаха». Однако, чтобы попасть на большую сцену, ему придется заключить сделку не только с продюсером, но и с собственной совестью.

Игра без правил

Милаха решает ввязаться в игру, правила которой ему совершенно не известны. Его стремление к признанию миллионов сталкивается с суровыми реалиями, где вдохновение оказывается на привязи у тех, кто умеет только продавать товар.

Цена успеха

Хотя Милаха действительно талантлив, в мире шоу-бизнеса это далеко не всегда достаточно. За спиной у него стоит команда, контролирующая каждый шаг и каждое движение. Какую цену он готов заплатить за возможность оказаться в объективе внимания камер? На эти вопросы ответит спектакль, который обещает погрузить зрителей в захватывающий мир музыкальных амбиций и моральных дилемм.

Не пропустите!

Спектакль «Милаха» — это острое и актуальное произведение, которое поднимает важные вопросы о ценностях, жертвах и истинной природе успеха. Не упустите шанс увидеть его на сцене!

Режиссер
Дмитрий Бикбаев
В ролях
Глеб Бочков
Глеб Бочков
Михаил Сиворин
Анастасия Теплинская
Анастасия Белова
Юлия Савина

Фотографии

