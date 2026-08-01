Мила Сваровская: «Saudade»

Деликатный полилог латиноамериканского джаза с Милой Сваровской

Камерная программа, включающая квартет голоса, гитары, контрабаса и перкуссии, предлагает свежее прочтение классики латиноамериканского джаза. За ней стоит талантливая Мила Сваровская, которая создает уникальную атмосферу, погружая зрителей в многогранность бразильской музыки.

Эмоциональное состояние, отраженное в музыке, сочетает светлую грусть, ностальгию и вдохновение. В бразильских мелодиях, таких как произведения Жобима, Линса, Ди Морайса и Жилберту, чувствуется философия южного характера. Чтобы понять их скрытые смыслы, Мила использует художественные переводы на русский язык, сделанные ею самой.

О Миле Сваровской

Мила Сваровская — одна из немногих представительниц российской джазовой сцены, отличающаяся богатым тембром и уникальным вокальным стилем. Сочетая филигранную технику и мастерство рассказчика, она привносит в джаз новую жизнь. Первый сольный диск певица записала в Нью-Йорке в 2014 году в сотрудничестве с командой Джона ДиМартино. В 2017 году её альбом «Like An Elegant Wine» вошел в лонг-лист лучших джазовых вокалистов академии Грэмми.

Голос Милы можно услышать на различных музыкальных площадках по всему миру. Её музыка транслируется не только на российских джазовых радиостанциях, но и в европейских и американских медиа. Мила также является педагогом и основателем своей вокальной школы, а также президентом международного конкурса-фестиваля «Jazz Birds». Её вклад в культуру и искусство был отмечен премией «Общественное признание» в 2017 году.

Участники выступления

На сцене вместе с Милой Сваровской выступят:

Сергей Пустуев — гитара, вокал

— гитара, вокал Ксения Савченко — контрабас

— контрабас Дмитрий Сафонов — ударные

Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой, которая обещает стать настоящим праздником для любителей джаза.