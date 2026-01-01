Киноафиша Мила Сваровская. Джазомания

Мила Сваровская. Джазомания

Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Летняя Джазoмания с Милой Сваровской на сцене клуба Алексея Козлова

Цикл программ Милы Сваровской «Джазoмания» продолжает свою яркую традицию, посвященную многогранной культуре джаза и её современным проявлениям. Летняя программа на Мансарде обещает быть уникальной: каждый концерт певицы неповторим, и этот не станет исключением.

В центре внимания — блистательный пианист и композитор Дмитрий Яковлев. Совместное творчество с ним позволяет Миле раскрывать свои музыкальные идеи наиболее проникновенно и страстно, опираясь на многолетнее сотрудничество и высокий международный рейтинг музыкантов.

Программа вечера

Исполнители подготовили свежую программу, в которой собраны любимые треки Билла Эванса, Телониуса Монка, Мишеля Леграна и Антонио Жобима. Особым подарком зрителям станут редко исполняемые пьесы Микаэла Таривердиева в их эксклюзивной интерпретации.

О певице

Мила Сваровская — одна из ярких представительниц российской джазовой сцены. Её голос отличается богатым тембром и узнаваемым звучанием, а также филигранной вокальной техникой и талантом рассказчика. В 2014 году она записала свой первый сольный диск в Нью-Йорке с командой звёздного музыканта Джона ДиМартино. В 2017 году альбом «Like An Elegant Wine» принёс ей место в лонг-листе лучших джазовых вокалистов академии Грэмми.

Сегодня её голос звучит на музыкальных площадках по всему миру, а треки Сваровской транслируют не только российские, но и европейские и американские медиа. Мила — педагог, основатель вокальной школы и президент международного конкурса-фестиваля «Jazz Birds». За свои достижения она стала почетным лауреатом премии «Общественное признание» в 2017 году.

Музыканты на сцене

На сцене вместе с Милой выйдут:

  • Дмитрий Яковлев — фортепиано
  • Павел Протасов — контрабас
  • Иван Акатов — труба

Июнь
10 июня среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

