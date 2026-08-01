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Мила Динерштейн: «Бесконечное лето»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мила Динерштейн: «Бесконечное лето»

Мила Динерштейн: «Бесконечное лето»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Летний джаз с Милой Динерштейн в клубе Алексея Козлова

В новом сезоне Театрального клуба на Мясницкой, 15 (вход через Lions Head Pub) стартует программа «Летний джаз» от милы динирштайн. Это уникальное событие станет настоящим отдыхом для ценителей музыки, особенно в тёплые летние вечера.

На сцене прозвучат джазовые стандарты, такие как «Blue Skies», «Dream a Little Dream» и «Caravan», которые в исполнении милы обретут свежесть первых летних сумерек. Широкий спектр музыкальных эмоций создадут и известные латиноамериканские мелодии, такие как «Sabor a Mí», «Bésame Mucho», «Oye Como Va» и «Quizás, Quizás, Quizás», наполненные южным темпераментом и солнечным настроением.

Завершат вечер композиции современных авторов, таких как Мелоди Гардо, Нора Джонс и Селеста, в которых джазовая традиция гармонично переплетается с мягкими авторскими звуками.

Мила Динерштейн – талантливая певица, пианистка и автор песен с тёплым голосом, проникающим в самое сердце. Она виртуозно владеет различными стилями: от американского свинга, испанского болеро до русской лирики. Окончив престижную консерваторию LICEU в Барселоне, она впитала в себя дух Испании и её музыкальные традиции.

После возвращения в Россию Мила создала собственную группу и выпустила EP «OPEN», а также несколько синглов, некоторые из которых были использованы в независимом кино. Её последний сингл «Australia», выполненный в сотрудничестве с Львом Трофимовым, вдохновлён личными переживаниями и одноимённой страной.

Динирштайн также вошла в список победителей «Московского Джазового Фестиваля» в 2025 году и активно выступает со своей группой на различных площадках Москвы. Полный состав коллектива будет объявлен позже.

Купить билет на концерт Мила Динерштейн: «Бесконечное лето»

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Август
23 августа воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

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