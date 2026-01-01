Концерт Mila & Fifty Times Swing: лето в ритмах джаза

Концерт Mila & Fifty Times Swing — это уникальное событие, где звучат джаз и босанова, а также интерпретации классических стандартов в современном формате. Погрузитесь в атмосферу лета в стиле джаза и насладитесь энергией живого звука, звучащего от талантливых музыкантов.

Организаторы и состав

На сцену выйдут:

Мила Горудова — вокал

Денис Новиков — труба, флюгельгорн, скрипка

Елизавета Головенц — фортепиано

Игорь Ильгизин — бас-гитара, контрабас

Кирилл Кочетков — ударные

Почему стоит посетить?

Этот концерт — отличная возможность услышать живое исполнение легендарных произведений в новом звучании. Вы сможете насладиться джазовыми и босановскими мотивами и увидеть, как классические стандарты обретают вторую жизнь в руках этих выдающихся музыкантов.

Для кого?

Концерт будет интересен не только любителям джаза и босановы, но и всем, кто ценит живой звук и оригинальные интерпретации музыки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события.