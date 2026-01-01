Mila & Fifty Times Swing
Киноафиша Mila & Fifty Times Swing

Mila & Fifty Times Swing

18+
О концерте

Концерт Mila & Fifty Times Swing: лето в ритмах джаза

Концерт Mila & Fifty Times Swing — это уникальное событие, где звучат джаз и босанова, а также интерпретации классических стандартов в современном формате. Погрузитесь в атмосферу лета в стиле джаза и насладитесь энергией живого звука, звучащего от талантливых музыкантов.

Организаторы и состав

На сцену выйдут:

  • Мила Горудова — вокал
  • Денис Новиков — труба, флюгельгорн, скрипка
  • Елизавета Головенц — фортепиано
  • Игорь Ильгизин — бас-гитара, контрабас
  • Кирилл Кочетков — ударные

Почему стоит посетить?

Этот концерт — отличная возможность услышать живое исполнение легендарных произведений в новом звучании. Вы сможете насладиться джазовыми и босановскими мотивами и увидеть, как классические стандарты обретают вторую жизнь в руках этих выдающихся музыкантов.

Для кого?

Концерт будет интересен не только любителям джаза и босановы, но и всем, кто ценит живой звук и оригинальные интерпретации музыки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события.

Июнь
3 июня среда
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1200 ₽

