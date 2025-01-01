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Микулан — презе, Якулан — ӱдыр/Николаю — теленок, Якову — невеста
Киноафиша Микулан — презе, Якулан — ӱдыр/Николаю — теленок, Якову — невеста

Спектакль Микулан — презе, Якулан — ӱдыр/Николаю — теленок, Якову — невеста

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Режиссер Роман Алексеев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия в Молодежном театре им. Мустая Карима

Неожиданности – это главная тема нового спектакля, который вскоре увидят зрители Молодежного театра им. Мустая Карима. Главные герои, оказавшиеся в переплетении судьбы, не знают, где потеряют, а где найдут свою судьбу. Один из них, отправляясь в случайную поездку, неожиданно встречает ту, о которой даже не мечтал. Ближайшие люди не раз пытались склонить его к мысли о браке, но наш герой не планировал связывать себя узами. Однако, один миг и один взгляд способны изменить всё.

Сложные треугольники и борьба за сердце

В этой истории есть и третий персонаж, который не желает расставаться с тем, кто, по его мнению, должен принадлежать только ему. Мы знаем, что борьба за сердце девушки – это вечная тема, знакомая человечеству с незапамятных времён.

Яркая музыкальная комедия

Спектакль представляет собой яркую музыкальную комедию с неожиданными поворотами сюжета. Зрителей ждет разноцветный колорит оформления сцены и костюмов, а также особые элементы обрядов и традиций восточных мари. Это уникальное представление, которое станет настоящим открытием на профессиональной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля и погрузиться в мир эмоций, музыки и театрального волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 16 сентября
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
19:00 от 500 ₽

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