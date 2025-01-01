Погружение в космос в Нижегородском планетарии

7 февраля в 19:00 в Большом Звездном зале Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко состоится полнокупольное космическое шоу «Микросказы» от проекта «Петля Времени» / Dreams Beat. Это уникальное музыкальное путешествие, которое объединяет красоту космоса и магию музыки.

Музыка и космос в одном представлении

Во время шоу зрители смогут насладиться завораживающими мелодиями, звучащими под аккомпанемент гитар и клавиш. Вы перенесетесь через галактики и туманности, приблизитесь к горизонту событий — все это в окружении невероятных визуальных эффектов.

Технология Live Looping

Проект «Петля Времени» использует инновационную технологию Live Looping, которая создает гипнотические звуковые петли. Это погружает слушателей в состояние невесомости и бесконечности, позволяя полностью ощутить атмосферу космического путешествия.

Автор проекта

Автором шоу является музыкант и композитор Александр Старов, который мастерски сочетает различные жанры: атмосферный Ambient, позитивный New Age, расслабляющий Chillout и красивый Neo classic. Каждый его концерт — это эксклюзивное полнокупольное представление, способное перенести зрителей в удивительный мир космоса.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех любителей искусства и космоса на это уникальное событие. Шоу «Микросказы» — это не просто представление, а незабываемое путешествие, которое оставит яркие впечатления в ваших сердцах!