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Микросказы
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Микросказы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в космос в Нижегородском планетарии

7 февраля в 19:00 в Большом Звездном зале Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко состоится полнокупольное космическое шоу «Микросказы» от проекта «Петля Времени» / Dreams Beat. Это уникальное музыкальное путешествие, которое объединяет красоту космоса и магию музыки.

Музыка и космос в одном представлении

Во время шоу зрители смогут насладиться завораживающими мелодиями, звучащими под аккомпанемент гитар и клавиш. Вы перенесетесь через галактики и туманности, приблизитесь к горизонту событий — все это в окружении невероятных визуальных эффектов.

Технология Live Looping

Проект «Петля Времени» использует инновационную технологию Live Looping, которая создает гипнотические звуковые петли. Это погружает слушателей в состояние невесомости и бесконечности, позволяя полностью ощутить атмосферу космического путешествия.

Автор проекта

Автором шоу является музыкант и композитор Александр Старов, который мастерски сочетает различные жанры: атмосферный Ambient, позитивный New Age, расслабляющий Chillout и красивый Neo classic. Каждый его концерт — это эксклюзивное полнокупольное представление, способное перенести зрителей в удивительный мир космоса.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех любителей искусства и космоса на это уникальное событие. Шоу «Микросказы» — это не просто представление, а незабываемое путешествие, которое оставит яркие впечатления в ваших сердцах!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:00 от 900 ₽

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