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Микромир
Киноафиша Микромир

Спектакль Микромир

6+
Режиссер Глеб Матвейчук
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Захватывающий мир вирусов и бактерий в мюзикле «Микромир»

Бросить вызов бактериальной опасности могут только профессор Вениамин – пожилой ученый, который всю жизнь трудился над разработкой особой уменьшающей формулы, и его верная помощница Кира.
Мюзикл-фантазия увлечет юных зрителей и их родителей зажигательной музыкой, неожиданными поворотами сюжета и потрясающими костюмами. Он приоткроет дверь в удивительный, невидимый глазу мир вирусов и бактерий, от которых нас защищает верный страж – Иммунитет.

О важности веры в себя
«Микромир» напомнит о самом важном: не всегда и не все складывается так, как мы хотим, но нужно продолжать верить в себя, в свое дело. Тогда жизнь обязательно наладится, а добро непременно победит зло.

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