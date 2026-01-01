Захватывающий мир вирусов и бактерий в мюзикле «Микромир»

Бросить вызов бактериальной опасности могут только профессор Вениамин – пожилой ученый, который всю жизнь трудился над разработкой особой уменьшающей формулы, и его верная помощница Кира.

Мюзикл-фантазия увлечет юных зрителей и их родителей зажигательной музыкой, неожиданными поворотами сюжета и потрясающими костюмами. Он приоткроет дверь в удивительный, невидимый глазу мир вирусов и бактерий, от которых нас защищает верный страж – Иммунитет.

О важности веры в себя

«Микромир» напомнит о самом важном: не всегда и не все складывается так, как мы хотим, но нужно продолжать верить в себя, в свое дело. Тогда жизнь обязательно наладится, а добро непременно победит зло.