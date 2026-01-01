Микаэл Таривердиев

Концерт ансамбля ранней музыки Insula Magica в Новосибирской филармонии

Новая музыкальная встреча ждет зрителей в Новосибирской филармонии. На сцене выступит ансамбль ранней музыки Insula Magica, который завоюет сердца любителей изысканных мелодий.

О программе концерта

В рамках концерта участники ансамбля исполнит юбилейные и редкие произведения, создавая уникальную атмосферу, в которой соединились различные музыкальные традиции. Зрители смогут услышать редкие музыкальные инструменты и иммерсивные звуковые текстуры, которые перенесут их в эпоху барокко.

Что нужно знать о ансамбле

Insula Magica — это коллектив, в который входят исполнители, специализирующиеся на музыке эпохи Ренессанса и барокко. Каждый из них привносит в свою игру частичку истории, раскрывая магию музыкального искусства через тщательно подобранные репертуары.

Полезная информация для зрителей

Приходите заранее, чтобы насладиться атмосферой филармонии. Не забудьте уточнить информацию о наличии билетов на сайте учреждения.