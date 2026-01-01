Оповещения от Киноафиши
Михайло Ломоносов. Объять необъятное.
Михайло Ломоносов. Объять необъятное.

Михайло Ломоносов. Объять необъятное.

12+
Возраст 12+

О концерте

Уникальный концерт в Доме Кочневой

Спектакль, посвящённый Михаилу Васильевичу Ломоносову, представит зрителям удивительное сочетание поэзии и музыки. В программе будут звучать не только стихотворения великого ученого, но и вокальные и хоровые произведения, написанные на его тексты.

Вдохновение и творчество

Ломоносов вошел в историю русской музыки как автор стихотворений, ставших основой для ряда кантов. Музыковед Тамара Ливанова утверждает: «вся поэзия Ломоносова прежде всего и вне сомнений музыкальна». Его стихи, написанные на протяжении всей жизни, будут оживлены музыкой эпохи русского барокко.

Исполнители

Концерт исполнит ансамбль солистов «Рождество», а также заслуженный артист России Алексей Емельянов, который представит художественное слово. Музыку на фортепиано исполнит Наталья Варламова. Вступительное слово произнесет историк науки и профессор Игорь Дмитриев, который поделится интересными фактами о жизни и творчестве Ломоносова и его значении в наукe.

Длительность и формат

Продолжительность спектакля составит 1 час 20 минут без антракта. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой и поэзией, но и узнать больше о жизни выдающегося ученого и его вкладе в культуру.

Не упустите шанс стать частью этого интеллектуального и музыкального события!

Купить билет на концерт Михайло Ломоносов. Объять необъятное.

В других городах
Март
7 марта суббота
15:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

