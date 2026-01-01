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Михаил Зубарев и Ваня Дыба
Киноафиша Михаил Зубарев и Ваня Дыба

Михаил Зубарев и Ваня Дыба

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап Урал Тур: новые имена в комедии

Приготовьтесь к уникальному событию в мире юмора! Осенний Стендап Урал Тур обещает поразить зрителей двумя полноценно насыщенными сольными концертами. Это возможность увидеть талантливых комиков, которые впервые выступят на уральской сцене.

Михаил Зубарев: кумир комедийной аудитории

Михаил Зубарев — уроженец Ростова-на-Дону, завоевал популярность как победитель ВК Money Mic и финалист Открытого микрофона на ТНТ. Он не только выступающий комик, но и соавтор многих известных комиков, включая Кирилла Мазура. Михаил с готовностью поделится своим уникальным стилем и оригинальным юмором. Его шутки настроены на то, чтобы развеселить зрителей и заставить их задуматься.

Ваня Дыба: мастер импровизации

Не менее интересным является Ваня Дыба, звезда калужской комедийной сцены. Он не только комик, но и медиа-магнат: владелец студии звукозаписи и автор популярного подкаста. Ваня активно продвигает формат импровизации, взаимодействуя со зрителями и создавая невероятную атмосферу. Он стал разогревающим комиком в турах Ильи Соболева и уже зарекомендовал себя как резидент Стендап Урал Тура.

Для взрослых зрителей

Стендап Урал Тур — это не просто комедия. Это выступления, наполненные шутками и историями, предназначенными только для взрослых. Важно помнить, что шоу ориентировано на зрителей старше 18 лет — остерегитесь впечатлительных!

Не пропустите шанс стать частью этого комедийного шоу и откройте для себя имена, которые, возможно, вскоре станут культовыми в мире стендапа. Ожидаем вас!

Купить билет на концерт Михаил Зубарев и Ваня Дыба

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Сентябрь
22 сентября вторник
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