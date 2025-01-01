Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio
Киноафиша Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio

Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый альбом "Autumnly" от Михаила Жидких и Jazz Classic Trio

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу осеннего настроения с новым альбомом Михаила Жидких и Jazz Classic Trio под названием «Autumnly». Этот проект сочетает в себе невероятную красоту мелодий и разнообразие джазовых стилей, который порадует не только любителей джаза, но и всех ценителей музыки.

Очарование джазовых баллад

Альбом включает в себя изысканные джазовые баллады, которые создают романтическую атмосферу. Каждый трек — это история, наполненная эмоциями и нежностью, переносящая слушателя в мир чувственных переживаний.

Ритмы боссанов и свингов

Кроме того, в альбоме можно найти ритмы боссанов и городских свингов. Эти жанры подарят слушателю ощущение лёгкости и стремления к жизни, идеально подходя к осеннему времени года.

Творческий союз

Михаил Жидких совместно с Jazz Classic Trio создали уникальную музыкальную палитру, в которой каждый участник группы вносит свою индивидуальность. Это позволяет достигнуть гармонии звучания, способной захватить сердце каждого слушателя.

Присоединяйтесь к слушанию

Представление альбома запланировано в ближайшее время. Не упустите возможность насладиться искренней музыкой и атмосферой, созданной талантливыми музыкантами. «Autumnly» — это больше, чем просто альбом; это возможность ощутить тепло и уют осени через музыку.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт
0+
Живая музыка
Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт
31 декабря в 18:00 У Финляндского
от 1500 ₽
Руслан и Людмила
6+
Классическая музыка
Руслан и Людмила
2 ноября в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
В садах Лицея
12+
Классическая музыка
В садах Лицея
18 октября в 19:00 Дом Кочневой
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше