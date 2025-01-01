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Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio
Киноафиша Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio

Михаил Жидких feat. Jazz Classic Trio

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый концерт «Autumnly»: Погружение в мир джаза

«Autumnly» — это не просто спектакль, это музыкальное путешествие. В его основе лежат мелодии, которые объединяют джазовые баллады, романтические боссаNova и городские свинги. Зрители смогут насладиться великолепными композициями, которые перенесут их в мир осеннего настроения и меланхолии.

Сюжет и исполнение

Сюжет спектакля фокусируется на любви и утрате, о том, как музыка может быть связующим звеном между людьми. Главные герои, играемые талантливыми актерами, проходят через испытания и находят утешение в звуках, которые их окружают.

Интересные факты

Спектакль создан в сотрудничестве с известными музыкантами и режиссерами, что делает его уникальным в своем жанре. В процессе работы над постановкой был использован инновационный подход к сценографии, позволяющий зрителям полностью погрузиться в атмосферу.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Премьера состоится в ближайшую субботу. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Спешите, чтобы не пропустить незабываемый вечер в компании талантливых исполнителей и замечательной музыки!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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