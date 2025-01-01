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Михаил Задорнов. Смех — всему голова!
Киноафиша Михаил Задорнов. Смех — всему голова!

Михаил Задорнов. Смех — всему голова!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт «Смех - всему голова!» от театра «НЕОЛИРА»

«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?» Юмор неистребим. Смех по своей природе является индикатором безопасности и естественным выходом гормонов, но юмор — это куда более сложная причуда человеческого разума. Умение чувствовать его — это настоящий дар. Поэтому комедия и сатира бессмертны и способны вызывать смех до колик.

Русский дух также бессмертен и могущественен, и Михаил Задорнов мастерски вплел эти силы в каждый свой монолог. Залы взрывались от его шуток, а зрители искренне смеялись. Театр «НЕОЛИРА» приглашает вас вновь ощутить эту удивительную магию юмора!

Вечер, посвященный Михаилу Задорнову

На сцене прозвучат рассказы, фельетоны и эссе, которые запомнились многим. Вечер пройдет в веселой и непринужденной атмосфере под руководством сатирика и художественного руководителя театра Антона Тарасова.

Антон Тарасов — человек многогранного таланта

Антон Тарасов — психолог по образованию, но в жизни он нашел свое истинное призвание. Он композитор, автор сотен известных хитов, писатель, создавший роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», а также театральный продюсер и организатор поэтических мероприятий.

Он — основатель театра «НЕОЛИРА» и член жюри главного поэтического конкурса Санкт-Петербурга «Битва Лириков». Антон Тарасов продолжает традицию острого интеллектуального юмора, что делает его идеальным ведущим для данного концерта.

Все подробности о концерте

Название концерта — «Смех - всему голова!», и так тому и быть! Гастроли петербургского лирико-драматического театра «НЕОЛИРА» обещают незабываемые три часа смеха и радости.

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время театр представил более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Также ежегодно проходит фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» дарит зрителям уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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