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Михаил Задорнов. Смех - всему голова!
Киноафиша Михаил Задорнов. Смех - всему голова!

Михаил Задорнов. Смех - всему голова!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт «Смех - всему голова!» в Музее-квартире Бенуа

«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?» — так начинается магия юмора, которую подарит зрителям театр «НЕОЛИРА». Спектакль, посвящённый наследию Михаила Задорнова, напомнит о несравненном таланте этого великого сатирика.

Неповторимый стиль Задорнова

Юмор — это не просто смех. Это индикатор безопасности и естественный выход эмоций. Михаил Задорнов мастерски сочетал комедийные элементы с глубокими размышлениями о жизни, и его монологи по-прежнему актуальны и вызывают улыбку.

Ведущий вечера — Антон Тарасов

За атмосферу веселья в этот вечер будет отвечать художественный руководитель театра и сатирик Антон Тарасов. Психолог по образованию, он нашёл своё призвание в музыке и литературе. На его счету сотни хитов и такие книги, как «Ирония фарта» и «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы.

Детали мероприятия

Название концерта «Смех - всему голова!» говорит само за себя. Продолжительность вечера — 3 часа. Не упустите возможность насладиться искрометным юмором и провести вечер в компании талантливых артистов театра «НЕОЛИРА»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
21:00 от 1200 ₽

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