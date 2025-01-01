Михаил Задорнов. Смех - всему голова!

Концерт «Смех - всему голова!» в Музее-квартире Бенуа

«Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом «Дружба» назвать бензопилу?» — так начинается магия юмора, которую подарит зрителям театр «НЕОЛИРА». Спектакль, посвящённый наследию Михаила Задорнова, напомнит о несравненном таланте этого великого сатирика.

Неповторимый стиль Задорнова

Юмор — это не просто смех. Это индикатор безопасности и естественный выход эмоций. Михаил Задорнов мастерски сочетал комедийные элементы с глубокими размышлениями о жизни, и его монологи по-прежнему актуальны и вызывают улыбку.

Ведущий вечера — Антон Тарасов

За атмосферу веселья в этот вечер будет отвечать художественный руководитель театра и сатирик Антон Тарасов. Психолог по образованию, он нашёл своё призвание в музыке и литературе. На его счету сотни хитов и такие книги, как «Ирония фарта» и «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы.

Детали мероприятия

Название концерта «Смех - всему голова!» говорит само за себя. Продолжительность вечера — 3 часа. Не упустите возможность насладиться искрометным юмором и провести вечер в компании талантливых артистов театра «НЕОЛИРА»!