Михаил Задорин. Сольный Новогодний Концерт
Билеты от 3000₽
О концерте

Душевный вечер с Михаилом Задориным в Москве

В преддверии Нового года, 26 декабря, в Москве пройдет долгожданный концерт одного из самых искренних и проникающих голосов российского шансона — Михаила Задорина. Певец подарит публике праздник настоящей живой музыки, где каждый сможет ощутить волшебную, почти домашнюю атмосферу.

Знакомство с артистом

Михаил Задорин — это имя стало синонимом качественного шансона. Его песни, наполненные глубоким смыслом и лирикой, давно завоевали сердца миллионов слушателей. Признанием его профессионального мастерства и народной любви стали две престижные награды в жанре: он — дважды лауреат премии «Шансон года».

Что ждет зрителей

В программе концерта прозвучат как всенародно любимые хиты, которые стали классикой жанра, так и новые композиции. Это прекрасная возможность отдохнуть, встретиться с друзьями и насладиться теплотой душевной музыки. Не упустите шанс провести этот предновогодний вечер в компании любимого артиста и погрузиться в мир настоящих эмоций.

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
от 3000 ₽

