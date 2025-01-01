Меню
Михаил Турпанов, фортепиано
Михаил Турпанов, фортепиано

О концерте/спектакле

Музыка Пауля Хиндемита в исполнении Михаила Турпанова

Имя Пауля Хиндемита (1895–1963) стоит рядом с величайшими композиторами ХХ века. Этот немецкий композитор, теоретик и педагог оставил заметный след в музыкальном искусстве, привнеся в него темпераментную, дерзкую и насыщенную иронией музыку. Несмотря на восторженные оценки, его произведения не раз подвергались критике за необычную диссонантность и «извращенность». Ярче всего его идеи проявились в фортепианном цикле Ludus Tonalis.

Ludus Tonalis состоит из 12 фуг, связанных 11 интерлюдиями, прелюдией и постлюдией. Это произведение стало уникальным обращением Хиндемита к баховской эпохе и одновременно сжато выразило его звуковое мышление и художественные принципы.

В честь 130-летия со дня рождения композитора, выдающийся пианист Михаил Турпанов исполнит цикл Ludus Tonalis вместе с произведениями других известных композиторов — Франка и Равеля. Это будет уникальная программа, представляющая взгляд мастеров ХХ века на старинную музыку.

Программа концерта

I отделение

  • Франк — Прелюдия, фуга и вариация (транскрипция И. Жукова для фортепиано)
  • Равель — Сюита для фортепиано «Гробница Куперена»

II отделение

  • Хиндемит — Фортепианный цикл Ludus Tonalis

Важно отметить, что в программе возможны изменения. Приходите насладиться музыкой, которая сочетает в себе традиции и современность!

Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 100 ₽

