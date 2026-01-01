Михаил Шуфутинский

Дополнительный концерт Михаила Шуфутинского в Кремлёвском дворце

Если вы не успели приобрести билеты на концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября, не расстраивайтесь. 4 сентября состоится дополнительный концерт маэстро, который ждет вас с теплом и яркими эмоциями!

На сцене Кремлёвского дворца прозвучат зажигательные хиты, которые станут основой этого музыкального вечера. Вас ждут любимые песни: «Марджанджа», «Еврейский портной», «Наколочка», «Последний полёт» и многие другие хиты легендарного шансонье. Все зрители смогут не только насладиться музыкой, но и разделить атмосферу артистического единения.

Не упустите шанс оказаться в числе счастливчиков и забрать лучшие места на это незабываемое выступление!