Михаил Шуфутинский
О концерте

Михаил Шуфутинский вновь в Алматы

По многочисленным просьбам казахстанской публики, легенда шансона Михаил Шуфутинский возвращается с большим сольным концертом в Алматы! Это событие состоится в Дворце Республики и обещает стать незабываемым.

Шанс услышать любимые песни

Михаил Шуфутинский, обладатель уникального голоса и таланта, порадует зрителей своими самыми известными хитами, такими как «Третье сентября», «Пальма де Мойерка» и «Марджанджа». Эти песни уже давно стали символами ностальгии и искренности, и их живое исполнение создаст атмосферу тепла и романтики.

Почему стоит посетить концерт?

Такие концерты — это редкость, и возможность услышать Михаила Шуфутинского вживую не стоит упускать. Каждая его песня — это настоящая история, способная пробудить эмоции и воспоминания. Погружаясь в мир музыки, вы сможете не только насладиться красивыми мелодиями, но и ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника.

Подарите себе праздник музыки

Пригласите близких на этот незабываемый вечер, который наполнен эмоциями и искренними моментами. Не упустите возможность покориться живым исполнением Михаила Шуфутинского — билеты уже в продаже!

Михаил Шуфутинский

Март
13 марта пятница
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

