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Михаил Шуфутинский
Киноафиша Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский

Гранд шансона и ресторанной песни 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звезда шансона: Михаил Шуфутинский в Нижнем Новгороде

Михаил Шуфутинский — российский эстрадный певец, композитор и пианист, признанный мастером шансона. Он многократный лауреат премии «Шансон года» и продолжает радовать своих поклонников новым творчеством.

Искренность в музыке

В своих произведениях Михаил Захарович удачно соединяет черты городского романса и бардовской песни. Его музыка пронизана искренностью и глубокими чувствами, что делает каждую композицию уникальной.

Знаменитые хиты

За время своей карьеры Шуфутинский написал и исполнил множество известных песен, среди которых:

  • «Две свечи»
  • «3 сентября»
  • «Пальма-де-Майорка»
  • «Ночной гость» (также известная как «Не наточены ножи»)
  • «Левый берег Дона»
  • «Заходите к нам на огонек»
  • «Утиная охота»

Неофициальный день Шуфутинского

Композиция «3 сентября» стала настолько популярной, что с развитием интернета этот день стал неофициальным «днем Шуфутинского». В социальных сетях проходят флешмобы, а пользователи активно делятся мемами и цитатами из этой песни.

Музыкальные клипы

Шуфутинский снял десятки музыкальных клипов на свои песни, которые можно найти на официальном канале артиста на YouTube. Это позволяет поклонникам не только слушать, но и визуально воспринимать его творчество.

Не упустите возможность увидеть Михаила Шуфутинского на сцене и насладиться его неподражаемым стилем и глубокими текстами. Ждем вас на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2600 ₽

Фотографии

Михаил Шуфутинский

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