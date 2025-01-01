Михаил Шуфутинский — российский эстрадный певец, композитор и пианист, признанный мастером шансона. Он многократный лауреат премии «Шансон года» и продолжает радовать своих поклонников новым творчеством.
В своих произведениях Михаил Захарович удачно соединяет черты городского романса и бардовской песни. Его музыка пронизана искренностью и глубокими чувствами, что делает каждую композицию уникальной.
За время своей карьеры Шуфутинский написал и исполнил множество известных песен, среди которых:
Композиция «3 сентября» стала настолько популярной, что с развитием интернета этот день стал неофициальным «днем Шуфутинского». В социальных сетях проходят флешмобы, а пользователи активно делятся мемами и цитатами из этой песни.
Шуфутинский снял десятки музыкальных клипов на свои песни, которые можно найти на официальном канале артиста на YouTube. Это позволяет поклонникам не только слушать, но и визуально воспринимать его творчество.
Не упустите возможность увидеть Михаила Шуфутинского на сцене и насладиться его неподражаемым стилем и глубокими текстами. Ждем вас на концерте!