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Михаил Шуфутинский
Киноафиша Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Михаила Шуфутинского в Санкт-Петербурге

3 октября в 19:00 в Лахта Холл пройдет концерт Михаила Шуфутинского — события, которое дарит зрителям возможность не только наслаждаться музыкой, но и погружаться в атмосферу любви и радости. Каждый его концерт — это уникальное путешествие в мир таланта и артистизма.

Путь к успеху

Михаил Захарович Шуфутинский родился в Москве и с 15 лет начал свою музыкальную карьеру, увлекшись джазом. Он выступал в московских кафе в составе различных ансамблей, а затем поступил в Московское музыкальное училище имени А. Ипполитова-Иванова. После получения диплома, Шуфутинский собрал свой инструментальный ансамбль и начал работать в «Москонцерте», где аккомпанировал эстрадным певцам.

В 1975 году он стал руководителем вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». На протяжении своей карьеры Михаил выпустил 28 сольных альбомов и множество сборников, оставаясь на вершине эстрадного Олимпа. Его песни звучат не только в российских сериалах, но и в голливудских фильмах, таких как «Moscow on the Hudson», «Red Hit» и «Thick as Thieves».

Шоу-программа

Шуфутинский, известный как «король шансона», создал уникальную шоу-программу со своим постоянным коллективом музыкантов, вокалистов и танцоров. Каждый участник группы играет свою роль, что обеспечивает гармонию и творческое взаимопонимание на сцене. Многие артисты выступают с Михаилом уже 10-15 лет, что делает каждое выступление особенным.

Хиты вечера

На концерте зрителей ждут любимые хиты, такие как «Третий сентября», «Еврейский портной», «Наколочки» и «Марджанджи». Эти песни звучат не только в эфирах радиостанций, но и в ресторанах, караоке, их можно услышать из окон домов и автомобилей по всей стране.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в Лахта Холл — современном и комфортном зале с великолепной акустикой и европейским уровнем оснащения, расположенном в пешей доступности от Лахта центра. Это идеальное место для того, чтобы насладиться незабываемым музыкальным событием. Не пропустите!

Исполнители
Михаил Шуфутинский

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Михаил Шуфутинский

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