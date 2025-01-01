Михаил Шуфутинский в Астане

По многочисленным просьбам зрителей состоялся вечер, когда «Третье сентября» звучит чуть позже. Это тот самый момент, когда «Пальма де Майорка» наполнит зал, а «Марджанджа» заставит весь зал танцевать.
На сцене выступает не просто артист — Михаил Шуфутинский становится вашим другом и проводником в мир воспоминаний, драйва и лирики. Это не просто концерт, а уникальный опыт, где каждый куплет проживается вместе с вами.
Михаил Шуфутинский на сцене — это как встреча с близким другом, который делится с вами частичкой своей души. Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием!