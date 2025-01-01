Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Шуфутинский в Астане
Киноафиша Михаил Шуфутинский в Астане

Михаил Шуфутинский в Астане

О концерте

Большой концерт Михаила Шуфутинского в Астане

По многочисленным просьбам зрителей состоялся вечер, когда «Третье сентября» звучит чуть позже. Это тот самый момент, когда «Пальма де Майорка» наполнит зал, а «Марджанджа» заставит весь зал танцевать.

На сцене выступает не просто артист — Михаил Шуфутинский становится вашим другом и проводником в мир воспоминаний, драйва и лирики. Это не просто концерт, а уникальный опыт, где каждый куплет проживается вместе с вами.

Что вас ждет на концерте?

  • Живой звук, который заставит ваши сердца биться быстрее.
  • Любимые хиты, проверенные временем, которые вы сможете напевать вместе.
  • Атмосфера, ради которой стоит пережить этот вечер.

Михаил Шуфутинский на сцене — это как встреча с близким другом, который делится с вами частичкой своей души. Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием!

Купить билет на концерт Михаил Шуфутинский в Астане

Помощь с билетами
В других городах
Март
11 марта среда
20:00
Дворец мира и согласия Астана, пр. Тауелсиздик 57
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Иоганн Себастьян Бах. Сонаты и партиты
Классическая музыка
Иоганн Себастьян Бах. Сонаты и партиты
23 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Anacondaz в Астане
Рок
Anacondaz в Астане
9 марта в 20:00 Garden Hall Astana
Билеты
Магия Рождества
Классическая музыка
Магия Рождества
25 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше