Михаил Шуфутинский в Астане

Большой концерт Михаила Шуфутинского в Астане

По многочисленным просьбам зрителей состоялся вечер, когда «Третье сентября» звучит чуть позже. Это тот самый момент, когда «Пальма де Майорка» наполнит зал, а «Марджанджа» заставит весь зал танцевать.

На сцене выступает не просто артист — Михаил Шуфутинский становится вашим другом и проводником в мир воспоминаний, драйва и лирики. Это не просто концерт, а уникальный опыт, где каждый куплет проживается вместе с вами.

Что вас ждет на концерте?

Живой звук, который заставит ваши сердца биться быстрее.

Любимые хиты, проверенные временем, которые вы сможете напевать вместе.

Атмосфера, ради которой стоит пережить этот вечер.

Михаил Шуфутинский на сцене — это как встреча с близким другом, который делится с вами частичкой своей души. Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием!