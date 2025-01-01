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Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт
Билеты от 20000₽
Киноафиша Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт

Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 20000₽

О концерте/спектакле

Новогодний концерт Михаила Шуфутинского в Барвиха Luxury Village

19 декабря 2025 года на самой современной и удобной концертной площади Барвиха Luxury Village состоится незабываемый Новогодний концерт любимого шансонье Михаила Шуфутинского. Это настоящий подарок для ценителей шансонной музыки!

О Михаиле Шуфутинском

Михаил Шуфутинский — российский эстрадный певец, композитор и пианист, многократный лауреат премии «Шансон года» и заслуженный артист Российской Федерации. Его творчество пронизано искренностью и глубокими эмоциями, в которых он мастерски соединяет черты городского романса и бардовской песни.

Знаменитые хиты

За годы своей карьеры Михаил Захарович написал и исполнил множество известных хитов. Народными стали такие песни, как «Две свечи», «3 сентября», «Пальма-де-Майорка», «Ночной гость» (известная также под названием «Не наточены ножи»), «Крещатик», «Левый берег Дона», «Заходите к нам на огонёк», «Утиная охота» и многие другие.

Композиция «3 сентября» приобрела такую популярность, что с развитием социальных сетей этот день стал именоваться «Шуфутин день», когда проходят флешмобы, челленджи и массово выкладываются мемы и цитаты из песни.

Концерт — это праздник!

Каждый концерт Михаила Шуфутинского — это праздник! Умопомрачительное представление, наполненное желанием жить, любить и танцевать, не только телом, но и душой. Оркестр, балет и сам артист создадут атмосферу, которая поможет вам забыть о серых буднях и отправиться в увлекательное путешествие в мир музыки и эмоций.

Это мир, в котором отражены любовь и разочарование, встречи и расставания — целая эпоха, запечатленная в песнях. Праздничный Новогодний вечер не оставит никого равнодушным!

Не пропустите!

19 декабря 2025 года в Барвихе Luxury Village — новогодний концерт Михаила Шуфутинского! Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, которое станет для вас настоящим новогодним подарком!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
20:00 от 20000 ₽

Фотографии

Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт

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