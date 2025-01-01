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Михаил Шахназаров. Полный абзац
Билеты от 2500₽
Киноафиша Михаил Шахназаров. Полный абзац

Михаил Шахназаров. Полный абзац

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Полный Абзац»: Нескромное шоу на злобу дня

Приглашаем вас провести незабываемый вечер на шоу «Полный Абзац», в котором главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский — подарят вам заряд позитива и хорошего настроения.

Что вас ждёт?

В программе: актуальные новости, остроумный юмор, пародии, стихи, театральные мини-постановки и даже песни. Этот вечер станет настоящим погружением в мир сатиры и иронии. После увиденного Сергей Шнуров покажется вам примерной гимназисткой!

Не пропустите!

После шоу вы точно перестанете смеяться в цирке, плакать на мелодрамах и, возможно, на некоторое время замолкнете. Или, наоборот, пойдёте обсуждать увиденное с друзьями! В любом случае, рекомендуем не упустить этот уникальный опыт.

Форма одежды

Не забудьте про парадную форму одежды. Как бы сказали в Москве, это «подъездная» форма.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
ДК им. Шелгунова Санкт-Петербург, Шамшева, 8
19:00 от 2000 ₽

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