Михаил Шахназаров. Полный абзац

«Полный Абзац»: Нескромное шоу на злобу дня

Приглашаем вас провести незабываемый вечер на шоу «Полный Абзац», в котором главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский — подарят вам заряд позитива и хорошего настроения.

Что вас ждёт?

В программе: актуальные новости, остроумный юмор, пародии, стихи, театральные мини-постановки и даже песни. Этот вечер станет настоящим погружением в мир сатиры и иронии. После увиденного Сергей Шнуров покажется вам примерной гимназисткой!

Не пропустите!

После шоу вы точно перестанете смеяться в цирке, плакать на мелодрамах и, возможно, на некоторое время замолкнете. Или, наоборот, пойдёте обсуждать увиденное с друзьями! В любом случае, рекомендуем не упустить этот уникальный опыт.

Форма одежды

Не забудьте про парадную форму одежды. Как бы сказали в Москве, это «подъездная» форма.