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Билеты от 2500₽
Киноафиша Михаил Шахназаров «История в стиле FINE»

Спектакль Михаил Шахназаров «История в стиле FINE»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

История в стиле fine: Ностальгия по бурной молодости

Сборник рассказов «История в стиле fine» — это произведение, которое погружает читателя в атмосферу ушедшей эпохи. Автор, родившийся в СССР и долгое время проживший в Риге, делится своими воспоминаниями о 90-х годах. Каждый рассказ в этой книге — это маленькая жизнь, наполненная яркими образами и событиями.

Путешествие по культуре прошлого

Книга предлагает читателю уникальный взгляд на культуру того времени. Здесь вы найдете истории о природе, любви, надеждах и разочарованиях. Автор мастерски передает реалии жизни, знакомые многим, и описывает, как в те годы люди справлялись с потерями и взлетами.

Эмоции и воспоминания

«История в стиле fine» заставит вас улыбнуться, посмеяться и даже взгрустнуть. Эти рассказы — не просто воспоминания, а отражение времени, привычек и нравов советской эпохи. Читая эту книгу, вы сможете вновь пережить события и эмоции, знакомые многим из нас.

Для кого эта книга?

Сборник будет интересен всем, кто любит историю своей страны и хочет вспомнить, как жили люди в те непростые времена. Это идеальный выбор для зрителей театра, которые ценят глубокие и эмоциональные произведения.

Не упустите возможность прикоснуться к прошлому и открыть для себя «Историю в стиле fine» — книгу, которая не оставит равнодушным ни одного читателя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

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