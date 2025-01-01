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Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
Билеты от 2000₽
Киноафиша Михаил Шахназаров. История в стиле Fine

Спектакль Михаил Шахназаров. История в стиле Fine

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Камерное шоу Михаила Шахназарова: «История в стиле FINE»

Современный российский писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров представит свой новый моноспектакль «История в стиле FINE». Это уникальное событие объединяет в себе элементы театра и творческой встречи, приглашая зрителей в мир ностальгических воспоминаний о советских восьмидесятых.

О писателе

Михаил Шахназаров, автор таких знаковых романов, как «Слева молот, справа серп», «Контрабас и виски с трюфелями», родился 28 августа 1967 года в Риге. В юности он занимался хоккеем в местном клубе «Динамо», но после травмы оставил спорт в пользу карьеры в бизнесе и журналистике. Перебравшись в Москву, Шахназаров работал на таких популярных каналах, как «Русская служба новостей» и «Царьград», а также в известных изданиях, включая «Известия» и Russia Today.

Литературное творчество

Шахназаров начал свою литературную карьеру с романа «Слева молот, справа серп», изданного в 2013 году. В этом произведении он с юмором и теплотой описывает жизнь советских граждан, погружая читателей в атмосферу того времени. Его второй роман, «Контрабас и виски с трюфелями», вышел в 2018 году и также посвящен советской эпохе. Писатель определяет свои работы как «фабулу смешную — посмеяться могут все».

Моноспектакль «История в стиле FINE»

Новая книга Шахназарова стала основой для одноименного моноспектакля. Сочетая стихи, прозу, юмор и пародии, он создает уникальный спектакль, который обещает быть насыщенным образами и смыслами. Важным элементом выступления станет живое общение с аудиторией, что позволит зрителям почувствовать себя частью происходящего.

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого события и погрузиться в атмосферу веселья и ностальгии вместе с Михаилом Шахназаровым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
ДК им. Шелгунова Санкт-Петербург, Шамшева, 8
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 7 октября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 21 октября
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 31 октября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 1500 ₽

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