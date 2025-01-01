Спектакль Михаил Шахназаров. История в стиле Fine

Камерное шоу Михаила Шахназарова: «История в стиле FINE»

Современный российский писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров представит свой новый моноспектакль «История в стиле FINE». Это уникальное событие объединяет в себе элементы театра и творческой встречи, приглашая зрителей в мир ностальгических воспоминаний о советских восьмидесятых.

О писателе

Михаил Шахназаров, автор таких знаковых романов, как «Слева молот, справа серп», «Контрабас и виски с трюфелями», родился 28 августа 1967 года в Риге. В юности он занимался хоккеем в местном клубе «Динамо», но после травмы оставил спорт в пользу карьеры в бизнесе и журналистике. Перебравшись в Москву, Шахназаров работал на таких популярных каналах, как «Русская служба новостей» и «Царьград», а также в известных изданиях, включая «Известия» и Russia Today.

Литературное творчество

Шахназаров начал свою литературную карьеру с романа «Слева молот, справа серп», изданного в 2013 году. В этом произведении он с юмором и теплотой описывает жизнь советских граждан, погружая читателей в атмосферу того времени. Его второй роман, «Контрабас и виски с трюфелями», вышел в 2018 году и также посвящен советской эпохе. Писатель определяет свои работы как «фабулу смешную — посмеяться могут все».

Моноспектакль «История в стиле FINE»

Новая книга Шахназарова стала основой для одноименного моноспектакля. Сочетая стихи, прозу, юмор и пародии, он создает уникальный спектакль, который обещает быть насыщенным образами и смыслами. Важным элементом выступления станет живое общение с аудиторией, что позволит зрителям почувствовать себя частью происходящего.

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого события и погрузиться в атмосферу веселья и ностальгии вместе с Михаилом Шахназаровым!