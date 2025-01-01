Меню
Михаил Озеров. Жизнь среди людей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Михаил Озеров. Жизнь среди людей

Михаил Озеров. Жизнь среди людей

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый сольный концерт Михаила Озерова

«Центр Исполнительских Искусств» на Добрынинской с радостью представляет большой сольный концерт солиста «Команды Градского» — Михаила Озерова с новой программой «Жизнь среди людей». Это мероприятие обещает стать ярким событием на театральной карте города.

Музыка, которая трогает душу

В концерте прозвучат как свежие, так и давно знакомые зрителям произведения великих советских, российских и зарубежных композиторов. Михаил Озеров представит их в неожиданных современных аранжировках, которые придадут знакомым мелодиям новую жизнь. Также зрители смогут насладиться авторскими сочинениями артиста.

Неповторимая атмосфера

Особое внимание в программе уделяется живому звучанию — выступление будет сопровождаться одним из лучших эстрадных оркестров Москвы. Это создаст атмосферу полного погружения в мистический мир музыки. Искренность и мастерство исполнителя обеспечат зрителям эмоциональный спектр, который охватит всё — от трепетного замирания до безудержного восторга.

Жизнь среди людей

Концерт Михаила Озерова — это не только музыка, но и глубокое размышление о жизни. Каждый номер программы отражает наши чувства и переживания, олицетворяет общие моменты, которые мы разделяем, будучи людьми. Буйство красок и диапазон страстей не оставят равнодушными никого из зрителей и заставят задуматься о том, что нас окружает.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

