Концерт Михаила Мишуриса — блестящий вечер блюза

Михаил Мишурис — один из лучших российских музыкантов, исполняющих чикагский и новоорлеанский стиль блюза, соул и фанк. Его карьера, начавшаяся в блюзовой столице мира — Чикаго, включает выступления в легендарном клубе «Buddy Guy’s Legends». В России он основал блюзовый бэнд «Mishouris Blues», который быстро стал ярчайшей звездой концертной сцены.

На протяжении многих лет Михаил выступает на разнообразных площадках — как в сольных концертах, так и в коллаборациях со звездами российской и зарубежной сцены, такими как Е. Маргулис и С. Воронов, а также иностранные артисты Bob Margolin, Kenny Blues Boss Wayne, Robert Lighthouse, Keith Dunn и J.C. Smith.

Репертуар

Основной репертуар бэнда включает в себя настоящую 'чёрную' классику 30-х и 60-х годов из Чикаго и Миссисипи. Концерт порадует любителей блюза не только классическими композициями таких великих музыкантов, как Muddy Waters, B.B. King, Ray Charles, Howlin Wolf и Willie Dixon, но и собственными произведениями Михаила.

Этот концерт непременно оставит яркие впечатления у всех поклонников чикагского стиля и блюза.