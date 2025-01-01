Лекция Михаила Майзульса о Нотр-Даме в лектории «Прямая речь»

19 апреля 2019 года Собор Парижской Богоматери, один из величайших символов Парижа и всей Европы, чуть не сгорел дотла. К счастью, пожарные смогли его отстоять, но шпиль и часть крыши обрушились. Вскоре началась масштабная реставрация, и только спустя пять лет собор вновь открыл свои двери для посетителей. Полное восстановление ожидается лишь к 2028 году. Работы по восстановлению принесли множество удивительных открытий.

На лекции историка-медиевиста Михаила Майзульса мы узнаем о новейших фактах, связанных с готическим собором после пожара. Исследуем не только величие одного из самых известных средневековых сооружений, но и его хрупкость и изменчивость.

Темы лекции

Как Нотр-Дам менялся с веками — в эпоху классицизма и во время революционного иконоборчества 1793-1794 годов?

По каким принципам проводилась реставрация в середине XIX века?

Нужно ли восстанавливать Нотр-Дам в его историческом виде или стремиться к созданию идеального собора, которого никогда не существовало?

«Не существует единого, неподвижного, неизменного каменного кокона, который бы прошёл сквозь века от возведения Нотр-Дама во второй половине XII — первой половине XIII столетий к пожару 2019 года. Собор менялся и перестраивался, и это связано как с изменением вкусов и стилей, так и с различными историческими факторами. История собора — это история изменений. Об этом и поговорим на лекции», — делится своим видением Михаил Майзульс.

О лекторе

Михаил Майзульс — историк-медиевист, старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета, дважды лауреат премии «Просветитель» за книги «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии» (в соавторстве с С. Зотовым и Д. Харман) и «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой иконографии».

