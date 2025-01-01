Приглашаем вас на увлекательную лекцию историка и специалиста по Средним векам Михаила Майзульса. Темой обсуждения станет то, как художники прошлого «оживляли» свои произведения с помощью визуального языка.
Глядя на картины старых мастеров и средневековые миниатюры, мы легко можем представить, что персонажи ведут беседу. Историк раскроет, как через определенные позы, жесты и мимику передавались эмоции и реплики.
«Буквы летели по фону вокруг фигур или прятались в их одеждах. Тексты вели себя как персонажи...» — расскажет Майзульс. Эти приемы стали основой современных комиксов и графических романов. Мы обсудим, как именно они работали.
Михаил Майзульс — старший научный сотрудник РГГУ, дважды лауреат премии «Просветитель». Среди его работ такие знаковые книги, как «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии» и «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой иконографии».
Если вы не можете посетить лекцию лично, присоединяйтесь к нам онлайн!