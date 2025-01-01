Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Михаил Майзульс. Как услышать изображение
Билеты от 2300₽
Киноафиша Михаил Майзульс. Как услышать изображение

Михаил Майзульс. Как услышать изображение

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Лекция Михаила Майзульса об искусстве Средневековья в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию историка и специалиста по Средним векам Михаила Майзульса. Темой обсуждения станет то, как художники прошлого «оживляли» свои произведения с помощью визуального языка.

Секреты визуального языка

Глядя на картины старых мастеров и средневековые миниатюры, мы легко можем представить, что персонажи ведут беседу. Историк раскроет, как через определенные позы, жесты и мимику передавались эмоции и реплики.

Визуальные приемы

«Буквы летели по фону вокруг фигур или прятались в их одеждах. Тексты вели себя как персонажи...» — расскажет Майзульс. Эти приемы стали основой современных комиксов и графических романов. Мы обсудим, как именно они работали.

Вопросы к обсуждению

  • Как художники Средневековья заставляли свои изображения «говорить»?
  • Какие визуальные приемы использовались для передачи реплик и эмоций?
  • Почему мы буквально «слышим» текст, встроенный в изображение?
  • Как старинные техники изображения повлияли на современное искусство?

Кто такой Михаил Майзульс?

Михаил Майзульс — старший научный сотрудник РГГУ, дважды лауреат премии «Просветитель». Среди его работ такие знаковые книги, как «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии» и «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой иконографии».

Дополнительная информация

  • Рекомендуемый возраст: 14+
  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если вы не можете посетить лекцию лично, присоединяйтесь к нам онлайн!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
29 августа в 18:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
24 августа в 12:50 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
26 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше