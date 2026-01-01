Оповещения от Киноафиши
Михаил Левиус. Дальний план
Михаил Левиус. Дальний план

Михаил Левиус. Дальний план

0+
Возраст 0+

О выставке

Вдохновение в живописи: выставка Михаила Левиуса

Первая музейная выставка Михаила Левиуса объединяет работы из его персональных проектов, а также произведения, созданные специально для Красноярска. Этот талантливый художник является ключевым представителем нового поколения фигуративной живописи.

Визуальный язык Левиуса впечатляет своей многослойностью и оригинальным подходом к изображению. Художник активно использует графические приемы в своих живописных работах, создавая уникальные композиции, которые отсылают к богатому комплексу образов из литературы, кинематографа, видеоигр и музыки.

Динамика и сложность

Работы Михаила отличаются плотностью композиции и высоким уровнем проработки деталей. Зрители смогут увидеть множество персонажей и архитектурных элементов, что придаст особую динамику выставке.

Не упустите возможность ознакомиться с творчеством одного из самых значимых современных художников. Выставка позволит вам взглянуть на живопись под новым углом и открыть для себя мир, полный глубоких смыслов и интересных сюжетов.

Купить билет на выставка Михаил Левиус. Дальний план

Март
Апрель
10 марта вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
11 марта среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
12 марта четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
13 марта пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
14 марта суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
15 марта воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
17 марта вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
18 марта среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
19 марта четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
20 марта пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
21 марта суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
24 марта вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
25 марта среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
26 марта четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
27 марта пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
28 марта суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
31 марта вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
1 апреля среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
2 апреля четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
3 апреля пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
4 апреля суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
5 апреля воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
7 апреля вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
8 апреля среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
9 апреля четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
10 апреля пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
11 апреля суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
12 апреля воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
14 апреля вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
15 апреля среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
16 апреля четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
17 апреля пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
18 апреля суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
21 апреля вторник
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
22 апреля среда
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
23 апреля четверг
13:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
24 апреля пятница
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
25 апреля суббота
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 250 ₽

Все выставки Москвы
