Спектакль Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни

Приглашаем вас на публичную консультацию с известным психологом Михаилом Лабковским, которая состоится во Дворце искусств Ленинградской области. На этой встрече вы сможете узнать, как найти свой собственный смысл жизни и научиться делать выбор, который приведет к счастью.
Михаил Лабковский утверждает, что жизнь не измеряется отрезками времени — сегодня, завтра, в течение нескольких месяцев или даже в 365 дней. По его мнению, жизнь — это каждый момент, ваш ежедневный выбор, воля к действию и стремление жить для себя.
На консультации будут подняты важные вопросы:
Лабковский открыто говорит о том, что жизнь имеет свои радости и сложности, и каждый из нас способен искать собственный источник счастья.
Михаил Лабковский — психолог с более чем сорока годами практики и автор уникальной методики «6 правил». Его первая книга «Хочу и буду» стала самой продаваемой в истории российского нон-фикшена. Благодаря эфирам на радио и телевидении, а также публичным консультациям, Михаил сделал психологию доступной, приближив её к каждому дому в России.
Не упустите возможность узнать от профессионала, как изменить свою жизнь к лучшему. Мы будем рады видеть вас на консультации!