Спектакль Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни

Публичная консультация Михаила Лабковского в Санкт-Петербурге: «Как жить жизнь? Инструкция к жизни»

Приглашаем вас на публичную консультацию с известным психологом Михаилом Лабковским, которая состоится во Дворце искусств Ленинградской области. На этой встрече вы сможете узнать, как найти свой собственный смысл жизни и научиться делать выбор, который приведет к счастью.

Жизнь здесь и сейчас

Михаил Лабковский утверждает, что жизнь не измеряется отрезками времени — сегодня, завтра, в течение нескольких месяцев или даже в 365 дней. По его мнению, жизнь — это каждый момент, ваш ежедневный выбор, воля к действию и стремление жить для себя.

Темы для обсуждения

На консультации будут подняты важные вопросы:

Делаете ли вы то, что хотите на самом деле?

Живете ли вы для себя и своих желаний?

Способны ли вы поддерживать свои решения или постоянно угождаете окружающим?

Лабковский открыто говорит о том, что жизнь имеет свои радости и сложности, и каждый из нас способен искать собственный источник счастья.

О Михаиле Лабковском

Михаил Лабковский — психолог с более чем сорока годами практики и автор уникальной методики «6 правил». Его первая книга «Хочу и буду» стала самой продаваемой в истории российского нон-фикшена. Благодаря эфирам на радио и телевидении, а также публичным консультациям, Михаил сделал психологию доступной, приближив её к каждому дому в России.

Не упустите возможность узнать от профессионала, как изменить свою жизнь к лучшему. Мы будем рады видеть вас на консультации!