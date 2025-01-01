Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни
Киноафиша Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни

Спектакль Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Публичная консультация Михаила Лабковского в Санкт-Петербурге: «Как жить жизнь? Инструкция к жизни»

Приглашаем вас на публичную консультацию с известным психологом Михаилом Лабковским, которая состоится во Дворце искусств Ленинградской области. На этой встрече вы сможете узнать, как найти свой собственный смысл жизни и научиться делать выбор, который приведет к счастью.

Жизнь здесь и сейчас

Михаил Лабковский утверждает, что жизнь не измеряется отрезками времени — сегодня, завтра, в течение нескольких месяцев или даже в 365 дней. По его мнению, жизнь — это каждый момент, ваш ежедневный выбор, воля к действию и стремление жить для себя.

Темы для обсуждения

На консультации будут подняты важные вопросы:

  • Делаете ли вы то, что хотите на самом деле?
  • Живете ли вы для себя и своих желаний?
  • Способны ли вы поддерживать свои решения или постоянно угождаете окружающим?

Лабковский открыто говорит о том, что жизнь имеет свои радости и сложности, и каждый из нас способен искать собственный источник счастья.

О Михаиле Лабковском

Михаил Лабковский — психолог с более чем сорока годами практики и автор уникальной методики «6 правил». Его первая книга «Хочу и буду» стала самой продаваемой в истории российского нон-фикшена. Благодаря эфирам на радио и телевидении, а также публичным консультациям, Михаил сделал психологию доступной, приближив её к каждому дому в России.

Не упустите возможность узнать от профессионала, как изменить свою жизнь к лучшему. Мы будем рады видеть вас на консультации!

Купить билет на спектакль Михаил Лабковский. Как жить жизнь? Инструкция к жизни

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
1 декабря понедельник
19:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Квест «Алькатрас»
6+
Иммерсивный
Квест «Алькатрас»
28 сентября в 10:00 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 6700 ₽
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Иммерсивный
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
30 сентября в 18:45 «Взаперти» на Казначейской
от 6600 ₽
Похороните меня за плинтусом
18+
Моноспектакль Кукольный Драма
Похороните меня за плинтусом
28 октября в 19:00 Большой театр кукол
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше