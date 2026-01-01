Оповещения от Киноафиши
Михаил Кукин. «Путь на Голгофу. Христос и толпа у Питера Брейгеля». Цикл лекций «Питер Брейгель и его эпоха»
Билеты от 400₽
Киноафиша Михаил Кукин. «Путь на Голгофу. Христос и толпа у Питера Брейгеля». Цикл лекций «Питер Брейгель и его эпоха»

Михаил Кукин. «Путь на Голгофу. Христос и толпа у Питера Брейгеля». Цикл лекций «Питер Брейгель и его эпоха»

12+
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О выставке

Лекция о Питере Брейгеле Старшем

Приглашаем вас на четвёртую лекцию авторского цикла Михаила Кукина, посвящённого одному из величайших мастеров живописи — Питеру Брейгелю Старшему. Этот вечер будет сосредоточен на знаменитой картине «Несение креста» или «Путь на Голгофу», в которой ярко отражены сложные аспекты человеческого опыта.

Композиция и смысл картины Брейгеля

В этой работе Христос, несущий крест, на первый взгляд незаметен — он теряется в многолюдной толпе. Почему так странно выстроена композиция, и что она пытается донести до зрителя? На лекции мы обсудим, какую роль играет этот массив персонажей и сцены, встречающиеся среди них, для понимания замысла художника.

Мир Брейгеля и его наследие

Стоит отметить, что картины Брейгеля полны неразгаданных загадок. Символика, заключённая в его работах, формирует особый язык и делает произведения «визуальными притчами». Однако как их правильно интерпретировать? Понимание языка художника требует знания его эпохи, и Михаил Кукин с радостью откроет для вас эти двери.

О лекторе

Михаил Юрьевич Кукин — поэт, филолог, историк искусства и кандидат филологических наук. Он является доцентом РАНХиГС в Москве и специалистом по творчеству Брейгеля и искусству Северного Возрождения. Кукин также является постоянным автором журналов «Знамя» и «Новый мир». Его опыт и знания помогут глубже понять наследие великого мастера.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и насладиться искусством в новой интерпретации. Ждем вас на лекции!

Март
25 марта среда
19:00
Филиал Ельцин Центра в Москве Москва, М.Никитская, 12, стр. 1
от 400 ₽

