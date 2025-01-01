Меню
Михаил Коломыцев. Новогодняя гармонь
Билеты от 700₽
Киноафиша Михаил Коломыцев. Новогодняя гармонь

Михаил Коломыцев. Новогодняя гармонь

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Волшебство новогоднего концерта с Михаилом Коломыцевым

В преддверии новогодних праздников у вас есть уникальная возможность встретиться с гармонистом-виртуозом Михаилом Коломыцевым. Этот талантливый музыкант и импровизатор удивит публику, превратив русский народный инструмент в настоящий источник неожиданных эффектов и звуковых преобразований.

В программе «Новогодняя гармонь» вас ждут как классические произведения, так и народные мелодии. Михаил представит переложения популярных песен, известные композиции из советских кинофильмов и эстрадные шлягеры. Концерт обещает быть не только звуковым наслаждением, но и настоящим праздником для души – зрители будут не только слушать, но и подпевать!

Особую атмосферу новогоднего настроения создадут мелодии о русской зиме. Михаил Коломыцев с легкостью перемещается от драматической наполненности до игривой шутливости, что сделает каждое мгновение представления незабываемым.

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта, что позволяет погрузиться в удивительный мир музыки и ощущений.

Купить билет на концерт Михаил Коломыцев. Новогодняя гармонь

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 700 ₽

