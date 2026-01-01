Михаил Клягин: День рождения

День рождения Михаила Клягина на сцене клуба Алексея Козлова

В свой День Рождения московский гитарист Михаил Клягин выйдет на сцену Клуба, расположенного по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). В этот особенный день он выступит вместе с друзьями — профессиональными музыкантами — и представит свои авторские произведения, популярные мелодии и гитарные «боевики» в оригинальных аранжировках.

Михаил Клягин — мастер сцены

Михаил Клягин — яркий представитель российской музыкальной сцены. За свою карьеру он работал и записывал альбомы с такими группами и исполнителями, как «Воскресенье», «Кукуруза», «Браво», «Анимация», «Медвежий угол» (Казань), а также с Денисом Мажуковым, Евгением Маргулисом, Владимиром Пресняковым-младшим, Андреем Алексином и Петром Наличем. Особое сотрудничество связывает его с Евгением Маргулисом: они работают вместе уже более 20 лет.

Преподавание и музыка для кино

Кроме того, Михаил Клягин — опытный преподаватель: с 1995 года он обучает студентов в Московском Колледже Импровизационной Музыки. Его видеоуроки по игре на гитаре пользуются большим успехом среди любителей инструмента. Михаил также активно сочиняет и записывает музыку для фильмов, сериалов и телешоу, таких как «На игре» и «Мы из будущего».

Состав группы

На сцену вместе с Михаилом выйдут талантливые музыканты: Илья Липатов (ударные), Константин Кириленко (бас-гитара) и Игорь Смирнов (клавишные). Это отличный шанс насладиться живым исполнением и ощутить атмосферу настоящего музыкального праздника!