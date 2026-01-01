Музыкально-литературный лекторий о Глинке в Филармонии

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Мероприятие будет посвящено Михаилу Ивановичу Глинке, основоположнику русской классической музыки.

Программа мероприятия

В программе лектория прозвучат известные романсы Глинки, такие как «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», «Рыцарский романс», «Сомнение» и «Жаворонок». Также будет уделено внимание его операм «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», которые считаются шедеврами в мире оперного искусства.

Кому понравится

Лекторий будет интересен всем любителям русской классической музыки и тем, кто хочет углубить свои знания об её историях и величайших композиторах.