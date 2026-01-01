Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Иванович Глинка
Киноафиша Михаил Иванович Глинка

Михаил Иванович Глинка

6+
Возраст 6+

О выставке

Музыкально-литературный лекторий о Глинке в Филармонии

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Мероприятие будет посвящено Михаилу Ивановичу Глинке, основоположнику русской классической музыки.

Программа мероприятия

В программе лектория прозвучат известные романсы Глинки, такие как «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», «Рыцарский романс», «Сомнение» и «Жаворонок». Также будет уделено внимание его операм «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», которые считаются шедеврами в мире оперного искусства.

Кому понравится

Лекторий будет интересен всем любителям русской классической музыки и тем, кто хочет углубить свои знания об её историях и величайших композиторах.

Купить билет на выставка Михаил Иванович Глинка

Помощь с билетами
В других городах
Март
11 марта среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по приготовлению чак-чака
0+
Мастер-класс
Мастер-класс по приготовлению чак-чака
7 марта в 13:00 Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур»
от 1200 ₽
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
27 апреля в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
4 марта в 14:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше