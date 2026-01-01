Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало
Киноафиша Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало

Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция о Михаиле Глинке: классик русской музыки

Приглашаем вас на лекцию музыковеда Даниила Топилина из цикла «Музыка на вершине культуры». Темой встречи станет значимость Михаила Ивановича Глинки (1804–1857) для русской музыкальной культуры.

Гений, изменивший face русской музыки

Михаил Глинка открыл классический период в русской музыке, совершив долгожданный прорыв. Его масштабная творческая личность стала символом культурного расцвета России первой половины XIX века. Эта эпоха известна как «Золотой век» русской культуры. Глинка заложил фундамент дальнейшего развития русской оперы, сочинив такие выдающиеся произведения, как «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842).

Темы лекции

На лекции, приуроченной к 220-летию композитора, Даниил Топилин расскажет об истории создания опер Глинки и художественных концепциях, лежащих в их основе. Кроме того, будет рассмотрена биография композитора и ключевые события его жизни.

О лекторах

Даниил Топилин — российский музыковед, педагог и доцент, член Московского музыкального общества. Он окончил Казанскую консерваторию и аспирантуру РАМ им. Гнесиных, защитив диссертацию о русском космизме в музыкальной культуре. Лауреат всероссийского конкурса научных работ 2017 года, Топилин специализируется на русской музыке рубежа XIX–XX веков и творчестве таких композиторов, как Скрябин, Рахманинов и Метнер.

Не упустите возможность узнать больше о великом русском композиторе и его влиянии на музыкальную культуру!

Купить билет на выставка Михаил Иванович Глинка. Русская классическая музыка: начало

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
28 июня воскресенье
17:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 500 ₽

В ближайшие дни

Плавание с дельфинами
0+
Интерактивный

Плавание с дельфинами

27 мая в 17:00 Сочинский дельфинарий
от 6000 ₽
Сад бабочек
0+
Естественно-научные

Сад бабочек

28 мая в 10:00 Сочинский дельфинарий
от 300 ₽
Как звучала Москва 1920-х годов. Фокстрот и танго, джаз и авангард
6+
Лекция

Как звучала Москва 1920-х годов. Фокстрот и танго, джаз и авангард

27 июня в 17:00 Концертный центр «Сириус»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше