Михаил Гребенщиков

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в уютной атмосфере бара Petter. В этот вечер вы сможете насладиться выступлением талантливого исполнителя, который покорил сердца многих своими мелодиями и текстами.
Гвоздем программы станут как полюбившиеся хиты, так и новые композиции нашего особенного гостя. Это станет отличной возможностью погрузиться в мир живой музыки и ярких эмоций вместе с друзьями и единомышленниками.
Присоединяйтесь к нам и повторите эти вечера с песнями, которые будут острить, вдохновлять и трогать за душу. Ожидаем вас в баре Petter!