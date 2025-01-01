Меню
Михаил Гребенщиков
Билеты от 3500₽
Киноафиша Михаил Гребенщиков

Михаил Гребенщиков

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Михаил Гребенщиков с концертом в баре Petter

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в уютной атмосфере бара Petter. В этот вечер вы сможете насладиться выступлением талантливого исполнителя, который покорил сердца многих своими мелодиями и текстами.

Гвоздем программы станут как полюбившиеся хиты, так и новые композиции нашего особенного гостя. Это станет отличной возможностью погрузиться в мир живой музыки и ярких эмоций вместе с друзьями и единомышленниками.

Почему стоит прийти?

  • Уникальная атмосфера: бар Petter предлагает комфортабельную обстановку для наслаждения музыкой.
  • Живое исполнение: музыка вживую всегда звучит по-особенному, позволяя вам почувствовать каждую ноту.
  • Творческое вдохновение: возможность познакомиться с работами нового исполнителя и открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Присоединяйтесь к нам и повторите эти вечера с песнями, которые будут острить, вдохновлять и трогать за душу. Ожидаем вас в баре Petter!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
8 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽

