Спектакль Михаил Булгаков. «Русские трагикомедии». «Гоголь и его ученики»

Михаил Булгаков. «Русские трагикомедии». «Гоголь и его ученики»
16+
О спектакле

Литературные концерты в Центральном доме работников искусства

В Центральном доме работников искусства состоятся литературные концерты из цикла «Русские трагикомедии». Программа обещает быть захватывающей и разнообразной, включая произведения великих мастеров слова.

В рамках концерта будут представлены работы Николая Гоголя и его учеников. Особое внимание уделят Михаилу Булгакову, чьи произведения вновь обретут жизнь на сцене. Слушатели смогут насладиться рассказом «Нехорошая квартира» и захватывающими отрывками из знаменитого романа «Мастер и Маргарита».

Ведущим вечера станет Алексей Злаказов. Его мастерство в интерпретации литературных текстов сделает вечер особенно запоминающимся.

Это событие будет интересно всем любителям классической литературы и поклонникам творчества Булгакова. Не упустите возможность прикоснуться к шедеврам русской литературы в живом исполнении!

